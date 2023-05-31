Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Решетиха, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Решетихи
Кинотеатры
Луна
Луна
Решетиха
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Нижегородская обл., рп Решетиха, ул. Затылкова, 1а
Показать на карте
Телефон
+7 (83136) 476-37
Позвонить
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
1
голос
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Отзывы о кинотеатре
Полина Шукюрова
31 мая 2023, 16:45
Полная фигня деньги не возрощают хотябы половину 0 звезд
Отзывы
Написать отзыв
1
голос
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667