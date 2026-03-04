Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Ограбление в Лос-Анджелесе Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Пятигорске 9 марта 2026

Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 9 марта 2026 в Пятигорске

Кино-Вершина г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
14:45 17:10 19:35 22:00
Родина г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
17:00 19:25
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
