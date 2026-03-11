Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Пятигорске 11 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 11 марта 2026 в Пятигорске

Кино-Вершина г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
22:00
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
