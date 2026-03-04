Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Пятигорске 6 марта 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 6 марта 2026 в Пятигорске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Кино-Вершина г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
12:15 15:45
3D
10:30 14:00
Родина г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
11:45
3D
09:50
