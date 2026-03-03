Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Пятигорске 3 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Пятигорске

Галерея синема г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
2D
12:00 14:10 16:20 18:30
Кино-Вершина г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
10:20 11:20 12:15 13:20 14:10 16:10 18:10
Родина г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
10:00 11:55 13:50 15:45 17:40
