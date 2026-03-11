Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Пятигорске
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Пятигорске
Вся информация о фильме
Галерея синема
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
2D
17:20
19:15
21:10
Кино-Вершина
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
14:15
16:00
17:45
18:50
20:35
22:20
Родина
г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
20:10
21:50
