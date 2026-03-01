Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Пятигорске
6 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 6 марта 2026 в Пятигорске
О фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Галерея синема
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
2D
17:20
19:15
21:10
Кино-Вершина
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
14:15
16:00
17:45
18:50
20:35
22:20
Родина
г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
16:40
20:25
22:10
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
