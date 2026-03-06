Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Пятигорске

Галерея синема г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
2D
17:20 19:15 21:10
Кино-Вершина г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2D
14:15 16:00 17:45 18:50 20:35 22:20
Родина г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
2D
16:40 20:25 22:10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
