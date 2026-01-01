Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Галерея синема ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея»
Адрес
г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 65
Показать на карте

ТРЦ «Галерея» - многофункциональный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Пятигорске площадью более 62 тысяч квадратных метров, включающий в себя популярные магазины одежды и обуви, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Галерея» расположен в центре Пятигорска, на пересечении проспекта Кирова и проспекта Калинина - крупной транспортной магистрали города.

На территории торгово-развлекательного центра «Галерея» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans & Gee Jay, Kari, THOMAS MUNZ, Эконика, INCITY, ТВОЕ, befree, ZARINA, Concept Club, Caterina Leman, Kira Plastinina, Flo&Jo, oodji, Lady Collection, ECCO, ZENDEN, Koton, LOVE REPUBLIC, Gulliver, Black Star Wear, LIME и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Bosco Sport, Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («ИЛЬ ДЕ БОТЭ», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, книжный магазин «Буква», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Галерея» функционируют современный многозальный кинотеатр «Галерея Синема», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров, развлекательный центр «ДЖУМАНДЖИ» и детский развивающий центр «Муравейник».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (KFC, «33 Пингвина», Subway, Burger King, Tea Funny, кафе «Бистро», «Блинкин», «Большой банкон» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Галерея» есть автомобильная наземная парковка на 200 машиномест.

Адрес:
г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 65

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Галерея» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Калинина до остановки «Галерея»

  • на маршрутных такси № 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 28, 105а, 106, 107ж, 110б, 117, 502, 652

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Галерея»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Галерея Синема»: с 10.00 до последнего сеанса;
Кафе «Большой Балкон»: 11.00 – 00.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
