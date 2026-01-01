По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.
С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.
Как стать участником программы лояльности: приобретайте билеты и регистрируйтесь на кассе кинотеатра. Накапливайте баллы. Меняйте баллы на билеты в кино 1 балл = 1 рубль. Подробности уточняйте на кассе.