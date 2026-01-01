Оповещения от Киноафиши
Последний шанс

По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.

Десткий билет

С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.

Детям
Ходи в кино бесплатно!

Как стать участником программы лояльности: приобретайте билеты и регистрируйтесь на кассе кинотеатра. Накапливайте баллы. Меняйте баллы на билеты в кино 1 балл = 1 рубль. Подробности уточняйте на кассе.

Участникам клубной системы привилегий
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
