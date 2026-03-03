Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:40 15:20
3D
09:50 13:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:00
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:35 22:00
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:40 13:30
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
17:10 19:35 22:00
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 11:55 13:50 15:45 17:40
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:20 20:20
