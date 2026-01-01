Оповещения от Киноафиши
Movie Card

Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.

Групповая скидка

Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
