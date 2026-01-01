Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.
Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.