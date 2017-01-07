Оповещения от Киноафиши
Родина
Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
Ольга Дьякова
7 января 2017, 13:08
С Рождеством!!!
Зачем пишите телефон для брони если туда нельзя дозвониться,то трубку не берут,то занять. Такое впечатление,что сначала не снимают трубку,а потом снимут и делают вид что занято.
Очень не довольна обслуживанием бронирования билетов
7 января 2017, 13:08
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
7 января 2017, 23:21
в ответ на сообщение
Ольга Дьякова от 7 января 2017, 13:08
Ольга, добрый вечер!
Поздравляем вас с наступившими Новогодними праздниками и Рождеством!
Указанные на нашем сайте номера телефонов взяты с официального сайта кинотеатра и подтверждены администратором. Может быть такое, что в праздничные дни билеты возможно купить только напрямую в кассе.
Мы передадим ваше обращение представителю кинотеатра, чтобы подобных ситуаций больше не было.
Будьте счастливы в новом году!
7 января 2017, 23:21
0
0
Ответить
cool.ya-oksa
14 сентября 2018, 21:43
Оценка
Сайт поменялся,билеты тяжко стало бронировать, сплошная реклама😔ужас
14 сентября 2018, 21:43
0
0
Ответить
Идрис Исмаилов
20 ноября 2021, 13:22
Оценка
Самое конченый кинотеатр родина зал грязный , кресла сломонное , да ещё хамка работает продаёт билеты вот это вообще морозилось нас , лучший кинотеатр это в галерее и чисто и приятно сидеть и костры которые продают билеты вежливые 😡😡😡😡😡
20 ноября 2021, 13:22
0
0
Ответить
Анастасия Юдина
17 мая 2024, 14:13
Оценка
Купили билеты на сеанс за день.. Перед самым выездом совершенно случайно обнаружила что деньги вернули без причин и отменили сеанса..... Очень неприятно ...
17 мая 2024, 14:13
0
0
Ответить
Ксения Кузина
31 мая 2024, 15:41
Оценка
Посещение кинотеатр очень расстроило. Поведение и обращение со стороны персонала крайне неуважительное, даже хамское. А также персонал не имеет необходимое навыки для качественного выполнения своей работе. Кроме этого напитки, которые изначально должны быть со льдом, продаются без льда и на вкус больше похожи на воду с сахаром, чем на газировку. Крайне не рекомендую посещение данного кинотеатра.
31 мая 2024, 15:41
1
0
Ответить
Анастасия Горкавенко
3 января 2025, 00:50
Оценка
В кинотеатре в отделе снеков и попкорна продают прелые орехи, и не хотят делать возврат денег за некачественный продукт! Абсолютно наплевательское отношение администрации к посетителям! Администратор показательно съела из стакана орех и сделала вид что все супер говоря что так и должно быть и это вкус такой! Продавцы на стойке снеков недоброжелательны, не идут на решение проблемы, низкое качество их продукции, и это есть повод обменять на хороший продукт либо вернуть деньги! Извините конечно но тут дело не про вкус! Всегда берем такие орешки в других кинотеатрах и все супер! На 200 р не обеднеем, ешьте сами, на стойке оставили их для вас! С Новым годом!! Также нет гардероба, огромный минус! Крайне негативные впечатления от посещения этого кинотеатра!
3 января 2025, 00:50
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail