Киноафиша Пятигорска
Кинотеатры
Кино-Вершина
Расписание сеансов кинотеатра «Кино-Вершина»
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
12:00
15:30
3D
10:15
13:45
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:25
15:30
19:00
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:10
Горничная
триллер
2025, США
2D
17:30
19:40
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:20
19:45
22:10
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:45
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:00
15:40
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:00
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:30
11:45
13:35
15:25
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:20
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:30
20:10
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:20
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
2D
14:45
17:10
19:35
22:00
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
11:20
12:15
13:20
14:10
16:10
18:10
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
10:15
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:00
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
15:45
18:50
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:20
12:10
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:00
17:15
20:30
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
17:25
19:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Отзывы
2026, Япония, аниме
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
