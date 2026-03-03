Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Кино-Вершина Расписание сеансов кинотеатра «Кино-Вершина»

Расписание сеансов кинотеатра «Кино-Вершина»

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:00 15:30
3D
10:15 13:45
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:25 15:30 19:00
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:10
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
17:30 19:40
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
17:20 19:45 22:10
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:45
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:00 15:40
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:30 11:45 13:35 15:25
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:20
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
17:30 20:10
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:20
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
14:45 17:10 19:35 22:00
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 11:20 12:15 13:20 14:10 16:10 18:10
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
10:15
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:00
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
15:45 18:50
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:20 12:10
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:00 17:15 20:30
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
17:25 19:20
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше