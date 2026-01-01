Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пятигорска
Кинотеатры
Кино-Вершина
Кинотеатр Кино-Вершина (Пятигорск) на карте
Торговый центр
Кинотеатр Кино-Вершина (Пятигорск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3
км
Галерея синема
пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
5
4
км
Родина
ул. Братьев Бернардацци, 4
5
7
км
Луч
Ставропольский край, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137
5
18.5
км
Октябрь
ул. 22 Партсъезда, 72
5
34.1
км
Дебют
ул. Калинина 150 В
5
41.3
км
Победа (ст. Марьинская)
ул. Победы, 54Ж
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Отзывы
2026, Япония, аниме
