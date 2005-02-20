ТРЦ «Вершина Plaza» - современный четыреуровневый торгово-развлекательный центр в Пятигорске площадью более 45 тысяч квадратных метров, включающий в себя популярные магазины одежды и обуви, развлекательные площадки и многозальный кинотеатр. ТРЦ «Вершина Plaza» расположен в северной части Пятигорска, на пересечении улицы Адмиральского и Ессентукской улицы рядом со спальным районом «Бештау».

На территории торгово-развлекательного центра «Вершина Plaza» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Westland, Marc O'Polo, Respect, Mascotte, Antonio Biaggi, Dirk Bikkembergs, Iceberg, Red Valentino, Armani Jeans, Paolo Conte, Mio donna, Calzedonia, Pierre Cardin, Enrico Cerini, Mango, EA7, Adora, «Севиль», Reserved, Extreme Intimo, O`Stin, Bossa Nova и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Для душа и души», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, книжный магазин, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Мегафон», «МТС», Ms.Phone и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Вершина Plaza» функционируют современный многозальный кинотеатр «КиноВершина», продовольственный гипермаркет «Вершина», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет товаров для детей «Детский мир», детский развлекательный центр Zero gravity.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено множество кафе и ресторанов («Кофетун Сушитун», Wafbusters, «Барбарис», «Вкуснолюбо»в, кафе Nostalgie, ресторан «Картина», «Баскин Роббинс», «Крошка-Картошка», Mcdonalds, Subway, «Максибургер» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Вершина Plaza» есть автомобильная наземная парковка на 1200 машиномест.

Адрес:

г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 31а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Вершина Plaza» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок Бешта»

на маршрутных такси № 22, 23, 26, 112б, 112д, 116а, 130

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Вершина Plaza»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Вершина»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «КиноВершина»: 10.00 – 23.00.