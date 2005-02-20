Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Кино-Вершина ТРЦ «Вершина Plaza»

ТРЦ «Вершина Plaza»

ТРЦ «Вершина Plaza»
Адрес
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 31а
Показать на карте
Телефон

+7 (8793) 20-02-05

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Вершина Plaza»

ТРЦ «Вершина Plaza» - современный четыреуровневый торгово-развлекательный центр в Пятигорске площадью более 45 тысяч квадратных метров, включающий в себя популярные магазины одежды и обуви, развлекательные площадки и многозальный кинотеатр. ТРЦ «Вершина Plaza» расположен в северной части Пятигорска, на пересечении улицы Адмиральского и Ессентукской улицы рядом со спальным районом «Бештау».

На территории торгово-развлекательного центра «Вершина Plaza» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Westland, Marc O'Polo, Respect, Mascotte, Antonio Biaggi, Dirk Bikkembergs, Iceberg, Red Valentino, Armani Jeans, Paolo Conte, Mio donna, Calzedonia, Pierre Cardin, Enrico Cerini, Mango, EA7, Adora, «Севиль», Reserved, Extreme Intimo, O`Stin, Bossa Nova и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Для душа и души», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, книжный магазин, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Мегафон», «МТС», Ms.Phone и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Вершина Plaza» функционируют современный многозальный кинотеатр «КиноВершина», продовольственный гипермаркет «Вершина», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет товаров для детей «Детский мир», детский развлекательный центр Zero gravity.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено множество кафе и ресторанов («Кофетун Сушитун», Wafbusters, «Барбарис», «Вкуснолюбо»в, кафе Nostalgie, ресторан «Картина», «Баскин Роббинс», «Крошка-Картошка», Mcdonalds, Subway, «Максибургер» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Вершина Plaza» есть автомобильная наземная парковка на 1200 машиномест.

Адрес:
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 31а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Вершина Plaza» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок Бешта»

  • на маршрутных такси № 22, 23, 26, 112б, 112д, 116а, 130

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Вершина Plaza»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Вершина»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «КиноВершина»: 10.00 – 23.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше