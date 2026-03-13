Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Полевском
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
Азов
г. Полевской, ул. Свердлова, 4
2D
10:00
от 330 ₽
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
