Расписание сеансов кинотеатра «Азов»

Расписание сеансов кинотеатра «Азов»

Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
23:55 от 390 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
14:15 от 360 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
21:45 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:55 от 330 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 330 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
16:20 от 390 ₽
