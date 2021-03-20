Оповещения от Киноафиши
Азов
Отзывы о кинотеатре Азов
Отзывы о кинотеатре Азов
Отзывы о кинотеатре Азов
Марина Николаевна
20 марта 2021, 17:10
На официальном сайте (полевской киноафиша инфо) не корректно указано время начала сеанса фильма Райя и последний дракон на 20.03.2021г. Отмечено 18.55, а в реальности начался фильм 18.20. Если вы выставляете расписание на разных платформах, то потрудитесь вносить изменения везде. Был спланирован поход в кино, а вы все испортили !
20 марта 2021, 17:10
1
0
Ответить
Ростислав Бородатых
23 мая 2021, 18:51
Оценка
Неправильно указано расписание на сайте указано время 20.40 приехали в этого сеанса нет
23 мая 2021, 18:51
0
0
Ответить
Dasha Feyter
31 октября 2023, 10:11
Хотела бы чтобы вы обратили внимание!!! Я поведала одежду , а затем через минут 20-30 хотела забрать одежду , но на меня наорала и не выдали одежду. Обратите пожалуйста на это внимание , думаю такая ситуация была не первый и не последний раз.
31 октября 2023, 10:11
0
0
Ответить
Dasha Feyter
31 октября 2023, 10:11
в ответ на сообщение
Dasha Feyter от 31 октября 2023, 10:11
Хотела бы чтобы вы обратили внимание!!! Я подала одежду , а затем через минут 20-30 хотела забрать одежду , но на меня наорала и не выдали одежду. Обратите пожалуйста на это внимание , думаю такая ситуация была не первый и не последний раз.
31 октября 2023, 10:11
0
0
Ответить
