Кинотеатр «Азов» в городе Полевской расположен в городском Центре досуга по адресу: ул. ул. Свердлова, 4.
В кинотеатре один большой кинозал — его вместимость 478 зрителей. Установлена передовая кинотехника, многоканальный звук Dolby Digital, имеется возможность демонстрировать фильмы не только в 2D, но и в 3D формате.
В репертуаре представлены самые кассовые мировые премьеры и лучшие российские ленты. В холле работает кино-бар, предлагающее разнообразные сладости, попкорн, напитки.
В центре досуга «Азов» кроме кинопоказов проводятся фестивали, концерты, городские праздничные мероприятия. Здесь работают любительские творческие коллективы, клубы и кружки по интересам.