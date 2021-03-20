Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Азов

г. Полевской, ул. Свердлова, 4
+7 (34350) 338-20 / бронирование

+7 (34350) 5-93-25

Билеты от 330 ₽
Премьер зал

Кинотеатр «Азов» в городе Полевской расположен в городском Центре досуга по адресу: ул. ул. Свердлова, 4.
В кинотеатре один большой кинозал — его вместимость 478 зрителей. Установлена передовая кинотехника, многоканальный звук Dolby Digital, имеется возможность демонстрировать фильмы не только в 2D, но и в 3D формате.
В репертуаре представлены самые кассовые мировые премьеры и лучшие российские ленты. В холле работает кино-бар, предлагающее разнообразные сладости, попкорн, напитки.
В центре досуга «Азов» кроме кинопоказов проводятся фестивали, концерты, городские праздничные мероприятия. Здесь работают любительские творческие коллективы, клубы и кружки по интересам.
 

4 голоса
Билеты от 330 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Азов
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
16:30 от 390 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
14:20 от 360 ₽ 20:50 от 390 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 330 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
23:00 от 390 ₽ ...
Марина Николаевна 20 марта 2021, 17:10
На официальном сайте (полевской киноафиша инфо) не корректно указано время начала сеанса фильма Райя и последний дракон на 20.03.2021г. Отмечено… Читать дальше…
Dasha Feyter 31 октября 2023, 10:11
Хотела бы чтобы вы обратили внимание!!! Я поведала одежду , а затем через минут 20-30 хотела забрать одежду , но на меня наорала и не выдали одежду.… Читать дальше…
4 голоса
Фильмы в кинотеатре Азов

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:30 от 390 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:20 от 360 ₽ 20:50 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 330 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
