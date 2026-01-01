Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Петрозаводске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Убойные каникулы
Признанная черная комедия, в которой пародируются клише хорроров
комедия, триллер
2009, Канада
7.0
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Марти Великолепный
Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса
драма, исторический
2025, США
7.0
Билеты
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Гигант
Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт
2025, США
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Билеты
Возвращение в Сайлент Хилл
Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы
2026, США
4.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
28 февраля
1 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
детектив
драма
исторический
комедия
мелодрама
мистика
музыка
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
500-1000₽
1000-2000₽
Применить
