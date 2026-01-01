Оповещения от Киноафиши
Все фильмы

Рейтинг фильмов в прокате в Петрозаводске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Убойные каникулы
Убойные каникулы Признанная черная комедия, в которой пародируются клише хорроров
комедия, триллер 2009, Канада
7.0
Билеты
Марти Великолепный
Марти Великолепный Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса
драма, исторический 2025, США
7.0
Билеты
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Билеты
Гигант
Гигант Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт 2025, США
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Билеты
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Кутюр
Кутюр Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
4.0
Билеты
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы 2026, США
4.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
