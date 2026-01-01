Японский педикюр без дорогих паст и пудры – пяточки мягче чем у младенца за 10 минут: несите тазик и легкие носочки

Лью 9%-й уксус на туалетную бумагу и иду в ванную с хитрым видом: копеечный компресс делает всю грязную работу за меня

Узнала секрет корейского отопления без единой батареи — захотела себе так же: даже лютые морозы им нипочем

Семенов и Шибрагины глотают пыль: три лучших российских детектива пятилетки выбрали на IMDb – у всех рейтинг 7,2+

3 сезон «Ванпачмена» настолько позорище, что в США сделали свой ответ: герой этого аниме уложит Сайтаму одной правой

«Худшее фэнтези пятилетки» вышло в цифре и не опозорилось: у «странной дичи» с Джаредом Лето — 1 000 000 000+ просмотров

Продолжение «Кортика» и «Бронзовой птицы» видели единицы – и зря: детектив с Евстигнеевым идеален для просмотра в начале сентября

«Тесты сложные над городом кружатся…»: 5 советских фильмов с самым осенним настроением – угадаете каждый по кадру?

«Шеф, все пропали!»: в культовых фильмах Гайдая не осталось героев – угадаете хоть 2/5 по кадру с подвохом?

Роль в «Семнадцати мгновениях весны» оказалась пророческой — актер повторил тот же печальный путь, вплоть до трагического финала