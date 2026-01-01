Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Петрозаводск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Большая земля
Расписание сеансов Большая земля, 2025 в Петрозаводске
Расписание сеансов Большая земля, 2025 в Петрозаводске
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Робоняня
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мальчик и лис
Отзывы
2026, Франция / Бельгия, семейный, приключения
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Булгаков. Тайна мастера
Отзывы
2025, Россия, документальный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Так какое сливочное масло лучше - 72,5% или 82,5%? Жирную точку в этом надоевшем вопросе поставил именитый шеф-повар
Все лето надеваю мусорный пакет на вентилятор: забыла напрочь об одной неприятности
Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день
«Самый честный фильм о предательстве»: эту советскую драму Данелии с рейтингом 8,1 невозможно забыть даже спустя почти 50 лет
«Сценаристы случайно не из "Закона тайги"? Рецепт один в один»: НТВ показал первые серии «Лешего», и зрителям уже есть что сказать
Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно
«Дети к этому идут всю свою жизнь»: Цискаридзе зовет россиян на «последний звонок» своих талантливых учениц-балерин
Любители советского кино, этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по летним кадрам
«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два
«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)
Известный режиссер снял нового «Тёмного рыцаря» с Арми Хаммером и боевик уже запретили немцы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667