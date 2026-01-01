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Киноафиша Фильмы Большая земля Расписание сеансов Большая земля, 2025 в Петрозаводске

Расписание сеансов Большая земля, 2025 в Петрозаводске

Вся информация о фильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Робоняня
Робоняня
2026, Россия, комедия, семейный
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Мальчик и лис
Мальчик и лис
2026, Франция / Бельгия, семейный, приключения
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
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Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
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Булгаков. Тайна мастера
2025, Россия, документальный
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Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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