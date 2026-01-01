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Скоро в прокате «Робоняня»
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Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Петрозаводске
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Петрозаводске
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Робоняня
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мальчик и лис
Отзывы
2026, Франция / Бельгия, семейный, приключения
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Булгаков. Тайна мастера
Отзывы
2025, Россия, документальный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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