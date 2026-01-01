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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Кейпоп-охотницы на демонов
Расписание сеансов Кейпоп-охотницы на демонов, 2025 в Петрозаводске
Расписание сеансов Кейпоп-охотницы на демонов, 2025 в Петрозаводске
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
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2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
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2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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