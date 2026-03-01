Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Петрозаводске 11 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Петрозаводске

Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
16:30 от 330 ₽
Мираж Синема Макси г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
10:50 от 230 ₽ 14:50 от 280 ₽
Премьер г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38в
2D
13:10
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
