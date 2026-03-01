Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Петрозаводске 11 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 11 марта 2026 в Петрозаводске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
22:50 от 380 ₽
Мираж Синема Макси г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
21:15 от 380 ₽
