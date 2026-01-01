Литровые бутылки от лимонадов режу вдоль и поперёк: на даче заменяют 5 полезных вещей – в саду и огороде незаменимы

Куча магнитов на холодильнике – уже колхоз: есть 3 простые замены, которые сделают кухню дороже

Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром он сияет как алмаз: ни жёлтых полос, ни вони

Хорошо смеется над комедиями Гайдая тот, кто проходит тест на 5/5: отличите «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» по кадру

Гайдай хотел экранизировать другую пьесу Булгакова — но получился «Иван Васильевич»: предпочел смех слезам

«Невский» триумфально вернулся на НТВ: Паша Семенов разделал под орех «Овчарку» и даже шоу Киселева

«Джон Уик» сменил фамилию: Ривз снова сыграет матёрого профи, который вернулся ради мести

«Тест, не нервируй меня!»: только знатоки вспомнят 5 фильмов с Раневской по одному кадру

8-й сезон «Невского» ещё не вышел, а уже выглядит главным хитом НТВ: может обойти даже «Первый отдел»

Пока ждал новинки осени с Панфиловым, впервые включил «Пса», и очень зря: «Это один большой треш» – жалею, что потратил время