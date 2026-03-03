Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Петрозаводске
4 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Петрозаводске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
12:15
от 430 ₽
19:30
от 530 ₽
22:40
от 330 ₽
Мираж Синема Макси
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
15:25
от 330 ₽
21:00
от 380 ₽
