У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?

Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?

Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8

Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)