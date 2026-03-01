Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Петрозаводске
11 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Петрозаводске
Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 11, ТРЦ «Тетрис», 5 этаж
2D
16:05
от 350 ₽
18:15
от 350 ₽
20:25
от 350 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
21:25
от 530 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
