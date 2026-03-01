Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Петрозаводске 3 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 3 марта 2026 в Петрозаводске

Вся информация о фильме
Завтра 3
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
19:00 от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
