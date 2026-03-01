Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя

Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»

Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта?

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним

«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики

Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)