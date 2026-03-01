Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Петрозаводске 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Петрозаводске

Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис» г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 11, ТРЦ «Тетрис», 5 этаж
2D
12:00 от 350 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
11:05 от 230 ₽ 13:25 от 280 ₽ 15:45 от 330 ₽ 18:05 от 380 ₽
Мираж Синема Макси г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
11:35 от 860 ₽ 13:05 от 280 ₽ 17:30 от 380 ₽
Премьер г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38в
2D
11:10
