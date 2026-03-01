Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Петрозаводске
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Петрозаводске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
16:00
от 480 ₽
20:40
от 380 ₽
Премьер
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38в
2D
11:00
18:35
