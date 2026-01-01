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Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Петрозаводске

Расписание сеансов Бугония, 2025 в Петрозаводске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
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Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
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О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
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