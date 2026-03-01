Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Петрозаводске
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Петрозаводске
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
16:25
от 390 ₽
20:35
от 390 ₽
22:45
от 440 ₽
Мираж Синема Макси
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
17:15
от 420 ₽
19:30
от 420 ₽
21:45
от 420 ₽
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
