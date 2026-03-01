Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Петрозаводск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Петрозаводске
14 марта 2026
Расписание сеансов Формула 1, 14 марта 2026 в Петрозаводске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
сб
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
19:30
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667