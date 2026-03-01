Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Петрозаводске 14 марта 2026

Расписание сеансов Формула 1, 14 марта 2026 в Петрозаводске

Билеты
Вся информация о фильме
сб 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
19:30 от 440 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше