Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Петрозаводск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Франкенштейн
Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Петрозаводске
Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Петрозаводске
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино о приключениях в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667