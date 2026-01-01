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Киноафиша Фильмы Франкенштейн Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Петрозаводске

Расписание сеансов Франкенштейн, 2025 в Петрозаводске

Вся информация о фильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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