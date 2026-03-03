Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петрозаводске 4 марта 2026

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мираж Синема Макси г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
10:50 от 230 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
