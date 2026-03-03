Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Петрозаводске
4 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 4 марта 2026 в Петрозаводске
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
2D
11:30
от 430 ₽
17:35
от 530 ₽
21:05
от 530 ₽
Мираж Синема Макси
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
2D
16:05
от 960 ₽
