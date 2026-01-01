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Мираж синема: расписание сеансов и цены в Петрозаводске

Петрозаводск
Мираж Синема Макси г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:40 от 330 ₽ 13:35 от 1100 ₽ 15:25 от 390 ₽ 18:25 от 1200 ₽ 20:15 от 420 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
12:30 от 330 ₽ 17:00 от 420 ₽ 21:35 от 420 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:10 от 390 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 18:00 от 420 ₽ 19:00 от 420 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 22:50 от 420 ₽
Еще 10 фильмов
Мираж Синема Лотос Plaza г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
11:10 от 280 ₽ 14:30 от 600 ₽ 16:05 от 340 ₽ 19:20 от 650 ₽ 21:00 от 390 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
13:45 от 340 ₽ 17:00 от 650 ₽ 18:40 от 390 ₽ 21:50 от 650 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
14:15 от 340 ₽ 19:05 от 390 ₽ 20:05 от 650 ₽ 22:50 от 440 ₽
Еще 13 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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