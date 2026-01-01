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Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Мираж синема
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Мираж синема: расписание сеансов и цены в Петрозаводске
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Мираж Синема Макси
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:40
от 330 ₽
13:35
от 1100 ₽
15:25
от 390 ₽
18:25
от 1200 ₽
20:15
от 420 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
12:30
от 330 ₽
17:00
от 420 ₽
21:35
от 420 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
13:10
от 390 ₽
16:10
от 1200 ₽
18:00
от 420 ₽
19:00
от 420 ₽
21:00
от 1200 ₽
22:50
от 420 ₽
Еще 10 фильмов
Мираж Синема Лотос Plaza
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
11:10
от 280 ₽
14:30
от 600 ₽
16:05
от 340 ₽
19:20
от 650 ₽
21:00
от 390 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
13:45
от 340 ₽
17:00
от 650 ₽
18:40
от 390 ₽
21:50
от 650 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
14:15
от 340 ₽
19:05
от 390 ₽
20:05
от 650 ₽
22:50
от 440 ₽
Еще 13 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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