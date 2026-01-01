ТРЦ «Тетрис» - популярный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Петрозаводске площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя магазины, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Тетрис» расположен в центральной части Петрозаводска, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.
На территории торгово-развлекательного центра «Тетрис» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (INCITY, Sela, befree, Motivi, Zolla, Triumph, Benaffetto, Kapriz, «Мода Центр» и др.)
К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («БЕГЕМОТ», «Непоседа»), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас», Pandora и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2» и др.), книжный магазин «Буквоед», ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), химчистка, аптека, зоомагазин и многое другое.
Кроме того, в ТРЦ «Тетрис» функционируют современный шестизальный кинотеатр «Мираж Синема», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров («Спортмастер» и др.), магазины мебели («Много мебели» и др.), супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price, парк аттракционов «Game Station», контактный зоопарк «Обитаемый остров», центр моделизма и активного отдыха Onego Race и огромный конструктор «Гигантум».
Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «Скворечник», кафе «Трюфель» и др.).
Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Тетрис» есть бесплатная автомобильная парковка на 80 машиномест и велопарковка на 25 мест.
Адрес:
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 11
Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Тетрис» можно следующим образом:
1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Маршала Мерецкова (проспект Александра Невского)»
Режим работы
Магазины ТРЦ «Тетрис»: 09.00 – 21.00;
Супермаркет «Пятерочка»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 01.00;
Крытый парк аттракционов «Game Station»: 10.00 – 22.00;
Центр моделизма и активного отдыха "Onego Race" (автодром и др.): 10.00 – 21.00;
Контактный зоопарк «Обитаемый остров»: 10.00 – 20.00;
Кафе «Скворечник»: 12.00 – 22.00;
Кафе «Трюфель»: 09.00 – 23.00.