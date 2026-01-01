ТРЦ «Тетрис» - популярный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Петрозаводске площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя магазины, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Тетрис» расположен в центральной части Петрозаводска, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

На территории торгово-развлекательного центра «Тетрис» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (INCITY, Sela, befree, Motivi, Zolla, Triumph, Benaffetto, Kapriz, «Мода Центр» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («БЕГЕМОТ», «Непоседа»), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас», Pandora и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2» и др.), книжный магазин «Буквоед», ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), химчистка, аптека, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Тетрис» функционируют современный шестизальный кинотеатр «Мираж Синема», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров («Спортмастер» и др.), магазины мебели («Много мебели» и др.), супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price, парк аттракционов «Game Station», контактный зоопарк «Обитаемый остров», центр моделизма и активного отдыха Onego Race и огромный конструктор «Гигантум».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «Скворечник», кафе «Трюфель» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Тетрис» есть бесплатная автомобильная парковка на 80 машиномест и велопарковка на 25 мест.

Адрес:

г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 11

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Тетрис» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Маршала Мерецкова (проспект Александра Невского)»

на автобусах № 10, 19, 22, 25, 26

на троллейбусе № 4

Режим работы

Магазины ТРЦ «Тетрис»: 09.00 – 21.00;

Супермаркет «Пятерочка»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 01.00;

Крытый парк аттракционов «Game Station»: 10.00 – 22.00;

Центр моделизма и активного отдыха "Onego Race" (автодром и др.): 10.00 – 21.00;

Контактный зоопарк «Обитаемый остров»: 10.00 – 20.00;

Кафе «Скворечник»: 12.00 – 22.00;

Кафе «Трюфель»: 09.00 – 23.00.