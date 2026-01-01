Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Петрозаводска Кинотеатры Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис» ТРЦ «Тетрис»

ТРЦ «Тетрис»

ТРЦ «Тетрис»
Адрес
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 11
Показать на карте
Фотографии ТРЦ «Тетрис»

ТРЦ «Тетрис» - популярный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Петрозаводске площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя магазины, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Тетрис» расположен в центральной части Петрозаводска, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

На территории торгово-развлекательного центра «Тетрис» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (INCITY, Sela, befree, Motivi, Zolla, Triumph, Benaffetto, Kapriz, «Мода Центр» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («БЕГЕМОТ», «Непоседа»), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас», Pandora и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2» и др.), книжный магазин «Буквоед», ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), химчистка, аптека, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Тетрис» функционируют современный шестизальный кинотеатр «Мираж Синема», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров («Спортмастер» и др.), магазины мебели («Много мебели» и др.), супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price, парк аттракционов «Game Station», контактный зоопарк «Обитаемый остров», центр моделизма и активного отдыха Onego Race и огромный конструктор «Гигантум».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «Скворечник», кафе «Трюфель» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Тетрис» есть бесплатная автомобильная парковка на 80 машиномест и велопарковка на 25 мест.

Адрес:
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 11

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Тетрис» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Маршала Мерецкова (проспект Александра Невского)»

  • на автобусах № 10, 19, 22, 25, 26
  • на троллейбусе № 4

Режим работы
Магазины ТРЦ «Тетрис»: 09.00 – 21.00;
Супермаркет «Пятерочка»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 01.00;
Крытый парк аттракционов «Game Station»: 10.00 – 22.00;
Центр моделизма и активного отдыха "Onego Race" (автодром и др.): 10.00 – 21.00;
Контактный зоопарк «Обитаемый остров»: 10.00 – 20.00;
Кафе «Скворечник»: 12.00 – 22.00;
Кафе «Трюфель»: 09.00 – 23.00.

Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше