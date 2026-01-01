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Скидки и акции в кинотеатре Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»

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Детям до 3х лет бесплатно!

Приглашаем малышей до 3-х лет в сопровождении взрослых на бесплатный сеанс в кино! Пусть ваш ребенок также насладится миром кино и приятно проведет время вместе с вами. Приходите и создавайте яркие воспоминания!

Детям
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
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Обсессия
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Мандалорец и Грогу
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Пропасть
Пропасть
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Момо
Момо
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Не одна дома 3. Выпускной
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