Рейтинг фильмов в прокате в Первоуральске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Красный призрак
Историческая военная драма о советском мстителе и фашистах
драма, исторический
2020, Россия
6.0
Билеты
Театр в кино: Мёртвые души
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
