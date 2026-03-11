Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Первоуральске 11 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Первоуральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ИКЦ г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б
2D
14:30 от 350 ₽ 20:55 от 400 ₽
Красный призрак
Красный призрак
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Театр в кино: Мёртвые души
2022, Россия, спектакль
