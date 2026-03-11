Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красный призрак
Расписание сеансов Красный призрак, 2020 в Первоуральске
16 марта 2026
Расписание сеансов Красный призрак, 16 марта 2026 в Первоуральске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Киноляпы
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красный призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ИКЦ
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б
2D
20:00
от 150 ₽
