Кинозал ИКЦ
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
10:25
от 350 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
12:35
от 350 ₽
16:40
от 400 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:30
от 350 ₽
20:55
от 400 ₽
Еще 2 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Отзывы
2022, Россия, спектакль
