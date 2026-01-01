Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Первоуральска
Сети кинотеатров
Премьер зал
На карте
Сеть Премьер зал на карте в городе Первоуральск
Первоуральск
О сети
Восход
ул. Гагарина 41
г. Первоуральск, ул. Гагарина 41
+7 (3439) 66-74-45 (бронирование), +7(3439) 66-70-05
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
+7 (3439) 62-00-04
Дом культуры с. Новоалексеевское
с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
+7 (3439) 62-00-04
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
+7 (3439) 62-00-04
Кинозал ИКЦ
ул. Ленина, 18б
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б
+7 (343) 288-76-54 (доб. 3)
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
+7 (3439) 62-00-04
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Культуры, 10
+7 (3439) 62-00-04
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
+7 (3439) 62-00-04
ПМБУК "ЦКС"
улица Советская, дом 6-В.
г. Первоуральск, улица Советская, дом 6-В.
+7 (3439) 62-00-03
Сфера
пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
г. Первоуральск, пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
+7 (3439) 29-79-50 (бронирование)
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
+7 (3439) 62-00-04
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Отзывы
2022, Россия, спектакль
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
