Киноафиша Первоуральска
Клуб с. Нижнее Село
Кинотеатры рядом
7.1
км
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
5
9.4
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
10.5
км
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
10.8
км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
21
км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
22.9
км
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Отзывы
2022, Россия, спектакль
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
