Киноафиша Первоуральска Кинотеатры Клуб с. Нижнее Село

Клуб с. Нижнее Село

Первоуральск
Адрес
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
Телефон

+7 (3439) 62-00-04

Сеть

Премьер зал
1 голос
Отзывы о кинотеатре

1 голос
Красный призрак
Красный призрак
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Театр в кино: Мёртвые души
2022, Россия, спектакль
